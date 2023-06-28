Юрист Кузнецова рассказала, кому ждать повышения пенсии с 1 июля

Бюджет российского соцфонда предусматривает новый рост пенсий. Так, неработающим пенсионерам сделают прибавку не только в 2025 году, но и годом позже. Индексация составит 5,3% с 2024 года, 4% и 3,8% соответственно – в 2025-м. По словам юриста Елены Кузнецовой, индексация пенсий работающим пенсионерам, накопительной части пенсии и срочной пенсионной выплаты не предусмотрена. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что с 1 июля пенсионерам, проживающим за рубежом, станет проще подтверждать факт своего существования через портал «Госуслуги».

Также юрист добавила, что со следующего месяца военные пенсионеры в новых субъектах РФ станут получать пенсии по российским законам.