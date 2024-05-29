Юрист Кваша назвал способ получить компенсацию за нарушение сроков доставки СДЭК

Приложение и сайт службы доставки СДЭК перестали работать утром в воскресенье и до сих пор неактивны. Клиенты не могут получить свои посылки. Юрист Дмитрий Кваша рассказал, что делать тем, кто стал заложником ситуации. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в нашей стране перевозка грузов регламентируется главой 40 ГК РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Таким образом, ответственность за повреждение или утрату груза переходит к перевозчику после принятия груза и до передачи его получателю, то есть транспортная компания станет нести ответственность за любые эксцессы, связанные с «гибелью» посылки.

Юрист подчеркнул, что при утрате груза клиент имеет полное право рассчитывать на полный возврат денежных средств уплаченных за перевозку, а при повреждении — компенсация суммы ущерба.

По его мнению, при утрате груза первоначально можно обратиться с претензией к компании-перевозчику, которая должна была доставлять посылку. В случае отказа — подать в суд, однако срок исковой давности таких дел не превышает одного года.