Экс-звезда «Дома-2» Пинчук поделилась снимками с отпуска в ОАЭ с новым мужем
Super: Пинчук провела отпуск в Абу-Даби вместе с возлюбленным и поделилась фото
Фото: [соцсети]
31-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук провела отпуск в Абу-Даби вместе с новым мужем — Саламбеком Мартазановым, передает Super.
Блогер поделилась в личном блоге фотографиями и видео из поездки. Она рассказала о местах, которые успела посетить, и о новых впечатлениях.
Одним из ярких моментов стало посещение Лувра Абу-Даби. Ирину впечатлили архитектура музея, огромный купол и игра света и воды. Звезда соцсетей отметила, что в музее приятно не только смотреть выставки, но и просто гулять.
Фото: [соцсети]
Также Пинчук снова побывала в мечети шейха Зайда. Она отметила, что хочет возвращаться туда в каждую поездку в столицу ОАЭ.
Во время отпуска Ирина впервые занялась серфингом. Пара взяла уроки у инструкторов. Пинчук призналась, что удержаться на доске сложнее, чем кажется, но поймать волну — большое удовольствие.
Еще одно новое увлечение — гольф. Ирина раньше недооценивала сложность этой игры, но теперь она ей понравилось. Экс-звезда реалити призналась, что поняла, почему некоторые проводят на поле по несколько часов.
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