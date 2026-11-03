Экс-звезда «Дома-2» Пинчук поделилась снимками с отпуска в ОАЭ с новым мужем

Блогер поделилась в личном блоге фотографиями и видео из поездки. Она рассказала о местах, которые успела посетить, и о новых впечатлениях.

Одним из ярких моментов стало посещение Лувра Абу-Даби. Ирину впечатлили архитектура музея, огромный купол и игра света и воды. Звезда соцсетей отметила, что в музее приятно не только смотреть выставки, но и просто гулять.

Фото: [ соцсети ]

Также Пинчук снова побывала в мечети шейха Зайда. Она отметила, что хочет возвращаться туда в каждую поездку в столицу ОАЭ.

Во время отпуска Ирина впервые занялась серфингом. Пара взяла уроки у инструкторов. Пинчук призналась, что удержаться на доске сложнее, чем кажется, но поймать волну — большое удовольствие.

Еще одно новое увлечение — гольф. Ирина раньше недооценивала сложность этой игры, но теперь она ей понравилось. Экс-звезда реалити призналась, что поняла, почему некоторые проводят на поле по несколько часов.

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