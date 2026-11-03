В Подмосковье онлайн-услуга по обслуживанию «Стрелки» вошла в рейтинг госуслуг

На прошлой неделе на региональном портале госуслуг в Подмосковье электронной услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 6,1 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

При этом самой востребованной услугой на портале стала «Выписка из домовой книги», на ее получение подали более 18,5 тыс. онлайн-заявлений. В рейтинг также вошли «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» (свыше 13,8 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,8 тыс. заявок) и присвоение адреса (более 5,3 тыс. заявлений).

В общей сложности на портале доступны более 450 услуг для жителей и бизнеса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.