Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт в День народного единства

В День народного единства, 4 ноября, подмосковные автобусы будут работать по расписанию субботы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В праздничный день перевозчики усилят меры безопасности при организации пассажирских перевозок, перед выходом на линию специалисты проверят техническое состояние автобусов, исправность основных узлов и агрегатов. С водителями проведут дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и требований безопасности при перевозке пассажиров.

Пригородные электропоезда будут курсировать по расписанию воскресенья. При этом в четверг, 5 ноября, они продолжат работать по обычному расписанию. На время праздников ЦППК назначила дополнительные поезда «Экспресс» на Казанском, Горьковском и Киевском направлениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.