Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за допуска России

Шведская мебельная компания AJ Products отказалась от спонсорства чемпионата мира по хоккею из-за допуска к турниру сборной России. Об этом сообщил исполнительные директор компании Дэвид Брей.

Бизнесмен заявил, что таким образом компания выражает протест против России. Он подчеркнул, что решение отказаться от сотрудничества с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) не было для него сложным.

Компания AJ Products являлась спонсором турнира с 1989 года.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить сборные России к международным турнирам под своей эгидой. В большинстве европейских стран решение суда вызвало возмущение. Ряд стран-организаторов турниров заявили, что не будут выдавать визы для российских спортсменов.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что будет рад возможность вновь посоревноваться с россиянином Александром Большуновым, если тот получит нейтральный статус.