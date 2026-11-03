В новой многопрофильной больнице в Балашихе приступили к внутренней отделке главного корпуса

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья, специалисты приступили к монтажу системы пневмопочты и модулей ИТП для подачи тепла по постоянной схеме, черновой отделке хладоцентра, внутренним отделочным работам главного корпуса. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают больше 1,3 тыс. человек, 20 единиц спецтехники», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Строительная готовность объекта достигла 56%, больница будет одной из самых современных медцентров региона. Там обустроят стационар более чем на 1,1 тыс. коек, консультационно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, 23 операционных, оснащенных, отделение реанимации. Там будут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей по 26 профилям. В учреждении будет установлено порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие больницы запланировано на 2028 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.