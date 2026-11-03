В Ступино открыли выставку «Есенинская Русь. Дорога со мной»
Выставку «Есенинская Русь. Дорога со мной» открыли в Ступино
Фото: [Ступинский историко-краеведческий музей]
В галерее «Ника» Ступинского историко-краеведческого музея открылась ежегодная выставка регионального отделения Творческого союза художников России «Московиты» под названием «Есенинская Русь. Дорога со мной». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли работы художников из Ступино, Коломны, Зарайска, Луховиц, Каширы и Москвы, их объединяет привязанность к родным краям. В ведомстве отметили, что через пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции на холстах оживают знаковые образы региона. Посетить выставку можно до 28 ноября, подробности размещены на сайте.
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