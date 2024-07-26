Юрист Кваша считает, что Бакальчуки станут торговаться и мериться силовым ресурсом

По словам юриста Дмитрия Кваши, Владислав Бакальчук имеет право оспорить законность слияния компаний Wildberries и Russ Outdoor, если суд в ходе бракоразводного процесса поделит имущество, совместно нажитое с его женой Татьяной, пополам или если он сможет доказать, что как супруг не давал согласия на проведение сделки. Тем не менее до суда дело может и не дойти, если они придут к мирному соглашению. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что Владислав Бакальчук, которому принадлежит только 1 % компании, является миноритарием и маловероятно сможет оказать влияние на прохождение сделки по слиянию с прочей компанией, поскольку столь малая доля в таких случаях, как правило, просто выкупается и переходит вслед за остальными «процентами». К тому же нельзя исключать и тот случай, что слияние компаний является обходным путем для заключения сделки без согласования с Владиславом Бакальчуком, так как он сам заявлял, что после выражения несогласия с этим процессом его перестали приглашать на официальные встречи.

По мнению эксперта, у Владислава остается право в судебном порядке требовать признания сделки незаконной, если все-таки пройдет развод и будет признано, что его доля ушла без его согласия, или если их отношения вдруг не изменятся и останутся они в браке и выяснится, что он как супруг должен был давать свое согласие на проведение сделки.

Он добавил, что, как известно, на развод Татьяна официально так и не подала, не исключено, что прямо сейчас ведутся торги по досудебному урегулированию этого вопроса. Однако в плане семейных проблем супругов и разделения активов 99 на 1 - уже вопрос частных договоренностей супругов.