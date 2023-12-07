Юрист Ландо рассказал, законно ли повышение стоимости на такси в непогоду и снегопады

Снегопад привел к росту стоимости таксомоторных перевозок. По словам юриста Евгения Ландо, нарушений антимонопольного законодательства в увеличении стоимости поездки во время трудных погодных условий в принципе нет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что пользователь, зарегистрированный в электронной системе, автоматически соглашается и с политикой предоставления услуг компанией-перевозчиком, которые могут менять стоимость проезда в зависимости от ряда факторов.

По мнению юриста, при условии слишком завышенной стоимости такси пользователь может обратиться в ФАС.