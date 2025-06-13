Юрист Моисеев: любой может отозвать согласие на получение уведомлений по телефону

Долгие годы борьбы с нежелательными телефонными звонками увенчались успехом: в сентябре вступят в силу новые законы, которые облегчат процесс отказа от подобных звонков. О том, как действовать до этого момента, агентству «Прайм» рассказал Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Он напомнил, что в настоящее время существует возможность отказаться от уведомлений, которые вы когда-то предоставили банкам, магазинам и их партнёрам при получении новой карты. Однако для этого необходимо самостоятельно связаться с организацией, которая звонит, и отозвать согласие или доказать, что согласие не было предоставлено.

«Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс», — пояснил Моисеев.

До того как законы вступят в силу, необходимо подать жалобу на нежелательные рекламные звонки и сообщения оператору связи или в Федеральную антимонопольную службу. Эти организации обязаны принять меры — компанию оштрафуют, и нежелательные звонки и сообщения прекратятся. В случае обнаружения мошенничества заявление будет передано в Министерство внутренних дел, резюмировал собеседник агентства.

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