Юрист Мурылева-Казак предупредила о мошенниках, представляющихся сотрудниками налоговой

Звонки и сообщения от лиц, представляющихся сотрудниками налоговой инспекции, с требованием заполнить декларацию скорее всего исходят от злоумышленников. Соответствующее заявление сделал руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Эксперт сообщила, что по закону инспекторы налоговой могут общаться с гражданами через личный кабинет налогоплательщика или в «Госуслугах», а также направлять письма по почте или вручать их лично при визите в орган.

Она также сообщила, что возможно информирование от налоговой посредством сообщений или писем на электронную почту, но для этого нужно предоставить органу контактные данные. Если соответствующего согласия не было подписано, то скорее всего, письмо пришло от мошенников, предупреждает юрист.

Эксперт посоветовала уточнять, из какой инспекции звонит тот, кто представляется инспектором. Если он не назовет номер или назовет не ту налоговую, то стоит положить трубку, подчеркнула она.

Если же номер был назван верно, то стоит попросить звонящего назвать свое имя и название отдела. После этого, названные им данные можно уточнить в налоговой, советует эксперт.