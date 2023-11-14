Юрист напомнил россиянам о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря
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Первый день декабря является последним днем для своевременной уплаты имущественного налога за текущий год. Соответствующее заявление сделал юрист Вадим Виноградов, его слова передает информагентство «Прайм».
Он напомнил, что со второго декабря начнут начисляться пени, которые будут увеличиваться с каждым днем. Более того, гражданину грозит штраф в размере до 20% от неуплаченного налога. Если ФНС докажет, что налог не оплачен умышленно, то этот размер вырастет вдвое, подчеркнул Виноградов.
Эксперт также напомнил о том, что в случае с жилыми помещениями, гаражами и парковочными местами, базовая ставка налога составит 0,1% от стоимости объекта. На офисы, помещения в ТЦ и недвижимость дороже 300 млн, ставка составляет уже 2%, а на остальные помещения – 0,5%, заявил юрист.
Инспекция самостоятельно рассчитывает размер налога, объяснил он. Гражданин получает соответствующее уведомление с рассчитанным налогом на официальном сайте ФНС и письмом.