Юрист напомнил россиянам о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря

Первый день декабря является последним днем для своевременной уплаты имущественного налога за текущий год. Соответствующее заявление сделал юрист Вадим Виноградов, его слова передает информагентство «Прайм» .

Он напомнил, что со второго декабря начнут начисляться пени, которые будут увеличиваться с каждым днем. Более того, гражданину грозит штраф в размере до 20% от неуплаченного налога. Если ФНС докажет, что налог не оплачен умышленно, то этот размер вырастет вдвое, подчеркнул Виноградов.

Эксперт также напомнил о том, что в случае с жилыми помещениями, гаражами и парковочными местами, базовая ставка налога составит 0,1% от стоимости объекта. На офисы, помещения в ТЦ и недвижимость дороже 300 млн, ставка составляет уже 2%, а на остальные помещения – 0,5%, заявил юрист.

Инспекция самостоятельно рассчитывает размер налога, объяснил он. Гражданин получает соответствующее уведомление с рассчитанным налогом на официальном сайте ФНС и письмом.