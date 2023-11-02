Юрист напомнила о штрафе за низкие зарплаты для работодателей

Работодателям, платящим своим сотрудники зарплаты ниже 19242 рублей, может грозить серьезный штраф с 1 января следующего года. Сумма этого штрафа может составлять до 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал юрист Ирина Михеева в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт напомнила, что Думой был одобрен закон о повышении МРОТ. Михеева напомнила, что зарплата работника не может быть ниже, чем минимальный размер оплаты труда при условии, что сотрудник работал полный месяц и выполнил работу в полном объеме. Он защищен российским ТК, подчеркнула она.

Юрист сообщила, что за недоплату, работодатель может быть привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму от 10 до 100 тысяч рублей.

Тем не менее есть случаи, когда заработная плата может быть ниже МРОТ на законных основаниях, рассказала Михеева. Под эту категорию попадают случаи, в которых сотрудник устроен на неполный рабочий день или ушел в отпуск за свой счет. Возможны также удержания от зарплаты по исполнительному листу от приставов, заключила она.