Юрист назвал самое частое нарушение у рыбаков

С наступлением весны на водоемах страны все чаще можно увидеть рыбаков, которые за любимым хобби иногда нарушают действующее законодательство. Подробности интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил юрист ЮК «Право-Сити» Матвей Елисеев.

С приходом теплого времени года кратно возрастает количество рыбаков, при этом некоторые из них не знают об ответственности, грозящей за незаконный вылов подводных обитателей водоемов. Подробности интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист ЮК Право-Сити Матвей Елисеев.

Например, согласно закону, практически во всех регионах страны по нормативу запрещается за сутки вылавливать более пяти килограммов рыбы на одного человека. Кроме того, есть и нормы по параметрам снастей, удочек и других орудий ловли. Тонкостей достаточно много, а их незнанию грозит нарушителю ответственностью. По словам Елисеева, самой «народной» можно назвать статью 8.37 КоАП РФ, за нарушение которой предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей.

В эксклюзивном материале на сайте «Подмосковье сегодня» читайте подробности о том, что нельзя делать рыбакам и какая ответственность им грозит за нарушение правил рыболовства.