Юрист объяснил, когда грязный номер грозит лишением прав

Водителя могут временно лишить прав, если инспекторы докажут, что государственный номер автомобиля был намеренно закрыт грязью или снегом. Об этом ТАСС сообщил юрист Сергей Радько, разъяснив, в каких случаях речь идет о штрафе, а в каких — о более строгом наказании.

По его словам, сам по себе грязный номер не является основанием для лишения права управления. Однако если будет установлено, что водитель умышленно скрыл регистрационный знак, ему может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Эксперт привел пример: грузовик при развороте может упереться задней частью в сугроб, и номер окажется засыпан снегом. Водитель не замечает этого и продолжает движение, после чего его останавливает инспектор и оформляет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. В такой ситуации автомобилисту придется доказывать, что загрязнение произошло случайно, а не было сделано намеренно.

Согласно действующим правилам, во время движения государственные регистрационные знаки должны быть читаемыми. Если номер просто загрязнен и факт умысла отсутствует, водителю грозит штраф 500 рублей. Более серьезное наказание применяется только при доказанном намеренном сокрытии.

Ранее сообщалось, что фельдшер назвала самые опасные ошибки до приезда скорой.