Юрист объяснил риски дарения недвижимости близким

Передача недвижимости в дар — распространенный способ передачи прав на квартиру близким людям еще при жизни. Однако, как предостерег Роман Ляпунов, старший партнер компании «Ляпунов, Терехин и партнеры», в беседе с агентством «Прайм», существуют определенные риски для обеих сторон сделки.

Ляпунов обратил внимание на обязательное получение согласия супруга дарителя, а также на то, что после оформления дарственной отменить ее и вернуть недвижимость будет невозможно. Кроме того, существует вероятность оспаривания сделки родственниками дарителя. Они могут попытаться доказать, что дарение было совершено под принуждением, в болезненном состоянии или при недееспособности дарителя.

Юрист также подчеркнул, что после официальной регистрации перехода права собственности прежний владелец теряет все права на распоряжение квартирой. Таким образом, по его словам, даритель рискует остаться без жилья и необходимой поддержки.

