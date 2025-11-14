Юрист объяснил, в каких случаях новогодняя гирлянда на окне может стать поводом для штрафа

Размещение гирлянды на наружной стороне окна в многоквартирном доме может стать основанием для штрафа из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он уточнил, что перед установкой любых украшений на фасад необходимо согласовать решение с собственниками жилья.

Салкин отметил, что использовать гирлянду без присмотра разрешается только в том случае, если ее технические характеристики подразумевают круглосуточную работу. Оставление включенного устройства, не рассчитанного на постоянный режим, может привести к предупреждению или штрафу для граждан в размере от ₽5 тыс. до ₽15 тыс. по нормам пожарной безопасности. По словам юриста, вероятность проверок низкая, однако риск ответственности сохраняется.

Внутри квартиры собственник вправе размещать гирлянды в любом месте. На внешней стороне окна или других элементах фасада установка возможна только при наличии согласия общего собрания жильцов. Салкин также подчеркнул, что если гирлянда станет причиной возгорания, владелец квартиры будет обязан компенсировать нанесенный ущерб.

