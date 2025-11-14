«Заморозка» сим-карт вместо смс: что делать, если после возвращения в Россию заблокировали номер?

Вернувшиеся из-за границы россияне все чаще сталкиваются с ограничениями в связи. Некоторые операторы определили алгоритм действий в подобных случаях, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, россияне сталкиваются с различными проблемами. Им запрещено пользоваться услугами связи до прохождения верификации. Для процедуры необходимо дождаться смс от оператора. Однако во многих городах в целях безопасности из-за возможных атак блокируют связь. Подключиться к общедоступному Wi-Fi часто также проблематично.

По данным издания, на данный момент о временной заморозке карт абонентов предупредили только два оператора — «Билайн» и «Мегафон». Так, в «Билайне» на период «охлаждения» позволяют пользоваться сайтом и приложением оператора, голосовой связью. В «Мегафоне» пояснили Inkazan, что учли особенности функционирования сети на приграничных территориях России.

«Мы (редакция Inkazan. — Прим. ред.) решили поинтересоваться, сколько пользователей уже столкнулись с проблемой и как оперативно удается разблокировать связь для них. Ни в "Билайне", ни в "Мегафоне" на этот вопрос не ответили», — сообщил inkazan.ru.

