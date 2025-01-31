Юрист объяснил, зачем в России хотят разрешить детям менять имена

Юрист Алексей Воробьев в беседе с RuNews24.ru рассказал, зачем российским детям хотят дать право на самостоятельную смену имени.

Как напомнил собеседник, россияне чаще стали называть детей необычными именами. Иногда они настолько странные, что это приводит к неоправданному буллингу. Все это ударяет по психике ребенка, вызывая конфликты как в учебном заведении, так и дома.

Эксперт напомнил, что по Семейному кодексу запрещено давать имена детям с использованием цифр, буквенно-цифровых значений, символов и с использованием мата.

«Идея о том, чтобы позволить ЗАГСу менять имя ребенка без согласия родителей по заявлению самого несовершеннолетнего и представителя школы, который подтвердит, что необычное имя стало причиной издевательств, на мой взгляд, благородная. Негоже обрекать жизнь человека на бесконечную травлю», — комментирует эксперт.

Кроме того, травля может привести и к трагедии. Воробьев отметил, что в УК РФ есть статья о доведении до самоубийства.

Напомним, что в законопроекте депутатов ГД есть примечание: ребенок сможет сам сменить имя, если захочет, но выбрать сможет лишь из списка традиционных и распространенных в стране имен. Для более необычного варианта ребенку придется дождаться 18-летия.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья поддержала инициативу о разрешении детям самостоятельно менять необычные имена.