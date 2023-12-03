Юрист объяснила причину штрафов за кражу снега

Выбрасывание снега на чужую частную территорию или его кража оттуда же может стать причиной для проблем с законом в России. Соответствующее заявление сделала адвокат Надежда Колотович в беседе с информагентством «Прайм» .

Она объяснила, что садоводы иногда пользуются снегом для того, чтобы «укутывать» посадки и для этого иногда могут позаимствовать его у соседей. Адвокат уточнила, что за конкретно это деяние не введена ответственность, но за пребывание на чужом участке без разрешения может стать причиной для штрафа в 500 рублей.

Колотович также добавила, что если в процессе участку еще и будет нанесен какой-либо ущерб, то штраф может быть увеличен.

В то же время, выброс снега со своего участка на чужой может попасть под Статью 19.1 КОАП и быть интерпретирован как самоуправство, предупредила адвокат. За такое правонарушение может грозить штраф от 100 до 300 рублей, заключила она.