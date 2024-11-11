Юрист Остапенко назвал способы наказать владельца собаки за ночной лай

Проблема постоянного лая собак, прежде всего в ночное время, является актуальной для многих горожан. Нередко неприятные звуки, исходящие от соседских животных, становятся причиной недовольства и даже конфликта. Юрист Ярослав Остапенко рассказал, можно ли привлечь к ответственности соседа за регулярное гавканье. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, ответственность владельцев собак за ночной лай наступает в случае нарушения «закона о тишине», регулируемого региональными законами. В большинстве регионов РФ время тишины установлено с 23 до 7 ч. В столице штраф за подобное нарушение составляет до двух тысяч рублей, в Подмосковье — до трех тысяч рублей.

Юрист подчеркнул, что при продолжении лая в ночное время следует собрать доказательства — видеозаписи, аудиофайлы или свидетельские показания.

По его мнению, в данном случае можно вызвать полицию, которая примет меры по привлечению владельцев к ответственности. Если нарушения повторяются, стоит подать в суд иск о компенсации морального ущерба.

Ранее Савеловский суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак.