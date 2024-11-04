Савеловский суд обязал москвича выселить с его участка лошадь и десяток собак

Житель Москвы из-за постоянных жалоб соседей должен будет выселить со своего дачного участка во Владимирской области десяток собак и лошадь. Такое решение, как сообщает РИА Новости, принял Савеловский суд Москвы.

Согласно материалам гражданского дела, ответчик практически постоянно проживает на садовом участке во Владимирской области. Он расплодил там у себя целую собачью свору, что выбегает за пределы и пугает соседей.

«Собаки систематически покидают территорию земельных участков ответчика, лают и пугают прохожих, в том числе — несовершеннолетних детей; помет животных должным образом не утилизируется, что приводит к неприятному специфическому запаху, исходящему от участков ответчика; лай собак нарушает режим тишины в ночное время», — указано в иске.

Отмечается, что в ходе заседания суд требовал у москвича предоставить договоры купли-продажи и ветеринарные паспорта животных. Однако тот этого так и не сделал. В результате чего суд встал на сторону истцов и потребовал выселить с территории участка всех упомянутых домашних животных. Сообщается, что решение уже вступило в законную силу после апелляции в Мосгорсуде.

«Обязать ответчика прекратить нецелевое использование земельных участков и передать находящихся на земельных участках животных в специализированные приюты», — сказано в решении суда.

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