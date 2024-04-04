Юрист Палюлин объяснил, как добрачное имущество может стать совместно нажитым

Согласно соответствующей статье Семейного кодекса России, имущество, приобретенное одним из супругов до брака, не подлежит разделу. Однако в этом случае бывают исключения. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказал юрист Антон Палюлин.

Как напомнил специалист, статья 37 Семейного кодекса как раз существует для случаев исключения при разделе имущества. Она предполагает, что даже нажитое до брака можно разделить между супругами, если стоимость имущества во время совместной жизни «значительно увеличилась». Оценку суды дают самостоятельно, учитывая расчетные документы.

Как подчеркнул юрист, обычно статья 37 помогает супругам поделить дачи, небольшие домики и другие часто ремонтируемые строения.

«Для того чтобы второму супругу доказать право на свою долю в таком объекте недвижимости, ему следует при помощи экспертной оценки и платежных документов предоставить следующую информацию: стоимость имущества до ремонта/реконструкции, стоимость имущества после ремонта/реконструкции и источник происхождения денежных средств», — сказал эксперт.

Последнее обычно требуется для доказательства, что материалы для ремонта и реконструкции были приобретены одним из супругов до брака.

Как правило, в суде нужно доказать, что стоимость объекта недвижимости в браке увеличилась кратно. Тогда раздел будет возможен. Отдельный вес в споре за имущество будет иметь брачный договор, заверенный у нотариуса.

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