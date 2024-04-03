Хуже, чем кредитка: экономист предупредила россиян об опасности дебетовых карт

Многие уверены, что дебетовые карты не представляют никакой опасности. Однако невнимательное изучение их условий может привести к еще более крупным долгам, нежели в случае с кредитками. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, у некоторых карточек есть такая опция, как «овердрафт»: дословно — перерасход. Эта услуга позволяет совершать покупки на сумму больше той, что лежит на счету. По сути — это мгновенный займ.

«Но по услуге овердрафта начисляется значительно больший процент, чем по тем же кредиткам. По наиболее распространенным и популярным кредитным продуктам придется отдать банку от 10 до 20% годовых, а при овердрафте эта цифра начинается от 30-35%. В частности, в одном из крупнейших государственных банков процент по овердрафту составляет 0,1% в день — то есть, больше 36% годовых. На практике это означает, что если вы «ушли в минус» на 15 тыс. рублей, то за полгода пользования этими средствами придется отдать более 5 тыс. рублей только процентами», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, отметила Тарасова, не все клиенты банков знают, что овердрафт можно подключить к любой карте — как к кредитной, так и к дебетовой.

«Для держателей дебетовых карт «уход в минус» зачастую является неприятным обстоятельством и совершенной неожиданностью, ведь, казалось бы, какой может быть перерасход по карте, на которой размещены только средства ее держателя? Но это возможно. Прецеденты включения в договор между банком и держателем дебетовой карты соответствующих пунктов существуют. И если по тем или иным причинам случается перерасход, например при оплате покупки картой, на которой не хватает денег, как раз и включается режим овердрафта», — пояснила экономист.

В этом случае, добавила эксперт, клиенту придется возвращать столь «внезапно» взятые в кредит у банка деньги с процентами, а их размер зависит от условий конкретного договора и, конечно, срока пользования средствами.

«Поэтому важно читать все, что подписываете в банке и следить за тем, чтобы к карте не подключались лишние опции», — заключила эксперт.

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