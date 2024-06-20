Юрист Палюлин рассказал о самых частых обманах туристов на отдыхе

Юрист Антон Палюлин в беседе с RuNews24.ru рассказал о самых частых способах обмана путешественников на отдыхе. Он также подсказал, как защитить себя от злоумышленников и не испортить отпуск.

Специалист выделил самые популярные способы обмана туристов, причем это касается в первую очередь выбора услуг. Зачастую люди сами не стараются разобраться и попадают в ловушку. Например, юрист советовал не заселяться в отели, которые не соответствуют своей категории. Если туриста неожиданно переселили в другой номер, отказали в заявленной ранее услуге, где-то недоговорили, то нужно бежать из такого места и сохранять свои деньги.

То же самое касается услуг от отеля в плане экскурсий. Всегда важно уточнять время, водителя, включение в стоимость обедов и поездки на трансфере и другие моменты.

Еще одной печальной ситуацией является плохой выбор авиакомпании. Некоторые продают больше билетов, чем мест, постоянно переносят вылеты или вовсе их отменяют. Перед тем, как покупать билеты, нужно обязательно изучить отзывы. После можно взять услугу перевозки, но с условиями возврата средств.

Также нужно сохранять бдительность при обращении в турфирму. Хорошо, если отзывы о ней подкреплены реальными поездками знакомых, родных или друзей. Часто обманывают, просят дополнительную оплату из-за простоя номера. Например, это возможно в случае переноса вылета.

Юрист подчеркнул, что нужно проговаривать все пункты, внимательно читать договор и сравнивать его с реальностью, четко озвучивать, что и где нужно. Можно оказаться очень душным и вредным клиентом, зато это обезопасит в поездке.

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