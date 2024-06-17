Психолог Александрова перечислила преимущества частых коротких отпусков

В современном ритме жизни вопрос об оптимальном отдыхе становится все более актуальным. Психолог Евгения Александрова рассказала, что лучше для организма - один продолжительный отпуск или ряд коротких перерывов в течение года. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, у обоих вариантов есть плюсы. Длинный отпуск хорош тем, что дает возможность полностью отключиться от рабочих задач и повседневных забот, дает возможность организму и психике восстановиться более эффективно. Ряд коротких отпусков также имеет свои плюсы: частые перезагрузки, гибкость и психологический комфорт.

Эксперт добавила, что оптимальным вариантом является сочетание больших отпусков для глубокого восстановления с короткими перерывами для постоянной перезагрузки организма и поддержания эмоционального равновесия. Поэтому следует выбирать тот вариант, который лучше соответствует образу жизни и индивидуальным потребностям.