Россиян предупредили о штрафе до 1 млн руб. за сбор редких грибов

Россиян будут привлекать к ответственности за сбор редких грибов. Особо ценные грибы указаны в постановлении Правительства от 31 октября 2013 года №978, в частности, это гриб рядовка мацутакэ, сообщила в интервью агентству «Прайм» юрист Алла Георгиева.

Редкие и дорогие грибы произрастают на Кавказе, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Сахалине.

За их сбор суд может назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до четырех лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 млн рублей . Также любителям тихой охоты может грозить наказание в виде лишения свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей.

Сбор краснокнижных грибов, таких как решеточник красный, ежовик альпийский, мухомор шишкообразный может обернуться штрафом в размере от 2,5 до 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что жители Нью-Йорка увлеклись собирательством диких растений.