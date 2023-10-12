Юрист предостерег от возврата денег после их перевода от незнакомца

Случаи мошенничества с «ошибочными» переводами могут втянуть жертв в их схему. Не стоит присваивать ошибочно-присланные средства. Соответствующее заявление сделал юрист Петр Гусятников в беседе с информагентством «Прайм» .

Он предостерег, что если после подобного случая вас просят перевести деньги уже на другой счет, то делать этого не стоит. Вы можете стать звеном в мошеннической цепочке, предупредил Гусятников.

Юрист рассказал, что они специально переводят деньги на неправильный счет, чтобы потом превратить очередную жертву в соучастника. Таким образом они пытаются втянуть его в свою цепочку, рассказал эксперт.

Но в случае если кто-то и правда ошибся и случайно перевел вам свои средства, оставлять их не стоит, сообщил он. Гусятников пояснил, что в течение следующих 3 лет владелец может взыскать данные средства при помощи суда.

При подобных ситуациях, лучше всего обратиться к своему банку, и рассказать о ситуации, советует Гусятников. После этого, нужно написать заявление на возврат, заключил юрист.