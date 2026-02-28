Юрист предупредил о новой схеме мошенников с провокационными переводами по СБП

Мошенники начали применять новую тактику давления на тех, кто не поддался на их уловки. Вместо кражи средств злоумышленники переводят небольшие суммы с провокационными комментариями, что может создать получателю серьезные проблемы.

Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, аферисты отправляют деньги через Систему быстрых платежей, указывая в назначении перевода формулировки вроде «за наркотики» или «за продажу карты». Такие записи способны вызвать подозрения у банка и привести к блокировке счета или проверкам.

Юрист подчеркивает: если на карту поступили неизвестные средства, их нельзя тратить или возвращать самостоятельно. Необходимо немедленно уведомить банк и зафиксировать факт подозрительной операции. Это поможет избежать обвинений в причастности к незаконной деятельности.

Кроме того, рекомендуется подать заявление в полицию о попытке мошенничества. Эксперт также советует регулярно проверять банковские выписки, поскольку уведомления о зачислениях подключены не у всех клиентов.

По его оценке, внимательный контроль операций по счету остается главным способом защиты от подобных провокаций.

