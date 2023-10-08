Юрист предупредила, чем грозит бесплатное медобслуживание «по акции»

Услуги, продаваемые в платных клиниках по акции, на деле оказываются совсем не выгодными. Соответствующее заявление сделала адвокат Евгения Рыжкова в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Она напомнила, что перед любой услугой сначала должен следовать врачебный осмотр, который выявляет противопоказания. Услуга, оказанная без предварительного осмотра, может привести к негативным последствиям. Более того, если услуга еще не была оказана, то клиент имеет право отказаться от нее в любой момент, подчеркнула эксперт.

Рыжкова сообщила, что если клиента заставили оформить кредит для оплаты курса процедур, он может вернуть средства за неоказанные услуги.

«Досрочный возврат кредита освобождает и от процентов по нему», — подчеркнула она.

Если вам отказывают в возврате, то нужно обратиться в Роспотребнадзор и в суд.

Но товары, купленные по акции вернуть будет сложнее, заявила адвокат. Перед оплатой подобных услуг, стоит потребовать все документы и информацию о товаре.