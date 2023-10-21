Юрист предупредила россиян о возвращении старой уловки мошенников в магазинах

Неожиданная просьба постороннего человека об оплате вашей покупки в магазине картой в обмен на наличные деньги может оказаться старой уловкой мошенников. Соответствующее заявление сделала адвокат Елена Кудерко в интервью с информационным агентством «Прайм» .

Она предупредила, что как правило, злоумышленники врут, что им нужна наличность, а банкоматов по близости нет. Они предлагают оплатить покупку граждан в магазине в обмен на наличные средства. Юрист рассказала, что в этот момент жертвой оказывается владелец карты, которой была оплачена эта покупка. Карта, скорее всего, была украдена, объяснила Кудерко.

Если согласиться, то потом придется объясняться перед сотрудниками правоохранительных органов и описывать им портрет мошенника, предостерегла эксперт.