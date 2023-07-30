Юрист Рабизов рассказал о праве ребенка самому взыскать долг по алиментам после совершеннолетия

Каждый ребенок в России имеет в соответствии с российским законодательством право взыскать со своего родителя алименты, а также неустойку за каждый день просрочки. Правда, не все об этом знают и не пользуются данной возможностью, указывают юристы.

По словам адвоката Московской коллегии адвокатов «Правовой диалог» Андрея Рабизова существуют ряд законодательных инструментов, позволяющих уже повзрослевшему ребенку без особых проблем реализовать свое право на получение просроченных платежей по алиментным выплатам от матери или отца.

«В Семейном кодексе заложен ряд правовых инструментов, позволяющих максимально реализовать право ребенка на материальное содержание со стороны родителей. Если к моменту совершеннолетия образовалась задолженность по алиментным обязательствам, она не только не „обнулится“, но и будет ежедневно увеличиваться за счет неустойки», — сказал в беседе с URA.RU юрист.

В продолжение темы Рабизов пошагово объяснил алгоритм действий, необходимых для взыскания ребенком с родителя недополученных алиментов. Сначала нужно обратиться за расчетом суммы к приставу, а потом смело идти в суд.