Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине

Управляющий партнер юридической компании Даниил Базылев заявил, что россияне напрасно опасаются утечки данных через кассовые чеки. Распространенное убеждение о том, что злоумышленники способны использовать выброшенный покупателем талон в корыстных целях, специалист назвал надуманным, рассказал Базылев агентству «Прайм»

Юрист пояснил: обычный чек, равно как и его расширенная версия с детализацией, не содержит ни фамилии, ни инициалов плательщика, ни номера его банковской карты. Идентифицировать владельца по обрывку термобумаги технически невозможно, поэтому переживать о финансовой безопасности при утере квитанции не стоит.

Вместе с тем Базылев настоятельно рекомендовал не пренебрегать хранением платежных документов. По его мнению, оптимальный вариант — сохранять чеки в цифровом формате. Это позволяет в любой момент подтвердить факт приобретения товара перед продавцом или контролирующими органами. Кроме того, наличие чека помогает покупателю проверить корректность начисления суммы: не пробил ли кассир лишнюю позицию, не завысил ли стоимость, не допустил ли двойного списания средств.

