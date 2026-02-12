Массовый бан Apple ID в России: искусственный интеллект перепутал обычных пользователей с санкционными лицами

Массовая блокировка учетных записей Apple ID у российских пользователей была вызвана некорректной работой нейросети. Специализированный алгоритм, внедренный разработчиками Apple, должен был выявлять лиц, находящихся под санкциями США и Евросоюза, однако вместо точечных ограничений система заблокировала около 40 тысяч человек. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной сбоя стали якобы настройки искусственного интеллекта, который сопоставлял владельцев устройств с санкционными перечнями всего по двум критериям — фамилии и дате рождения. Из-за отсутствия более глубокой верификации под удар попали тысячи обычных граждан, чьи персональные данные совпали с данными фигурантов черных списков. В результате пользователи внезапно лишились доступа к сервисам iCloud, покупкам в App Store и возможности управлять своими подписками.

На текущий момент процесс восстановления доступа уже запущен, однако он проходит исключительно в ручном режиме. Пострадавшим владельцам гаджетов приходится отправлять фотографии документов, подтверждающих личность, после чего техническая поддержка снимает ограничения. В среднем процедура разблокировки занимает до пяти часов. При этом в экспертном сообществе и среди самих пользователей растет обеспокоенность по поводу безопасности передачи паспортных данных компании и дальнейших рисков использования этой информации в автоматизированных системах Apple.

Ранее сообщалось о том, что концерн BMW запретил китайскому филиалу поставлять автомобили в Россию.