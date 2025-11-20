Юрист раскрыла, кто может получить надбавку за долгую службу в сложных сферах

Доплаты за 25-летний стаж предоставляют не всем сотрудникам и рассчитывают индивидуально. Об этом сообщила агентству « Прайм » заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

По ее словам, такие выплаты применяют как инструмент удержания специалистов и признания длительной работы в сферах с повышенными нагрузками или специфическими условиями. В ряде отраслей продолжительный стаж является важным критерием профессионального опыта.

Государственные доплаты предусмотрены для спасателей, пожарных и работников угольной промышленности. Корпоративные надбавки вводят сами компании для сотрудников, проработавших значительный срок. Для назначения выплат необходимо подтвердить стаж трудовой книжкой и дополнительными документами.

Решение принимают сотрудники Социального фонда или кадровых подразделений компаний после проверки предоставленных данных. Размер доплаты зависит от оклада, характера труда, общего стажа и ряда других факторов. В пределах одной отрасли суммы могут существенно отличаться.

Ранее в Госдуме пообещали полную замену зарубежного хостинга.