Юрист рассказал, как уберечь деньги от новой схемы мошенников

Злоумышленники начали использовать новую схему, в которой предлагают жертвам оплатить «договор на использование номера телефона». Об этом сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с информагентством «Прайм» .

Как рассказал Соловьев, мошенники представляются сотрудниками отдела абонентского обслуживания и обманывают граждан, заявляя, что у них кончилось пользовательское соглашение с оператором связи.

После этого, злоумышленники задают жертвам кучу вопросов и убеждают их подтвердить продление пользовательского соглашения, продиктовав код, который граждане получают при помощи СМС.

Юрист уточнил, что сотовые операторы не устанавливают сроки пользования номерами, но мошенники путают граждан, заваливая их информацией и вопросами, чтобы отвлечь от этого факта.

После этого, рассказал Соловьев, наступает основная фаза. Злоумышленники отправляют клиентам ссылки, по которым нужно перейти и ввести код из СМС. Так они получают доступ к «Госуслугам» жертвы и их банковским картам, заключил он.