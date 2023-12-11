Юрист рассказал, когда банк может списать деньги без согласия

Банк имеет право на списание средств с клиентского счета в случае наличия такого решения от суда или договора. Об этом заявил юрист Петр Гусятников в интервью с информагентством «Прайм» .

Эксперт рассказал, что при наличии решения суда, требуется исполнительный лист, с которым граждане могли бы обратиться, когда в их пользу выносится решение о взыскании. В таком случае, банк не имеет права отказывать, уточнил Гусятников. Также используется судебный приказ о взыскании, и в таких случаях исполнительный лист не нужен: так взимаются долги по ЖКХ, штрафы и алименты, заявил юрист.

Во втором же случае, безакцептное списание может предусматриваться в договоре, сообщил он. Как правило, банки сами списывают проценты по кредитам, плату за обслуживание и услуги, добавил Гусятников. В случаях, когда клиент против такого списания, ему нужно подробно прочесть договор, так как без права на безакцептное списание, часть услуг не оказывается, заключил он.