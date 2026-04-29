Юрист рассказал, когда машину во дворе признают брошенной и увезут на свалку

Руководитель комплекса апартаментов HILL8 от девелопера «Сити21» Ярослав Исаев в беседе с « Лентой.ру » разъяснил, в каких случаях автомобиль во дворе признается брошенным и как законно избавиться от такого транспортного средства. По его словам, основными признаками бесхозной машины являются отсутствие номерных знаков, разбитые окна, спущенные колеса, сквозная ржавчина, следы пожара, а также длительное нахождение на газоне, детской площадке или в зоне, где авто перекрывает проезд спецтехнике.

Эксперт уточнил, что если машина стоит без движения более месяца, это уже может стать основанием для проверки, хотя зимой срок допустимой стоянки может увеличиваться до двух-трех месяцев. Владелец, который не намерен ремонтировать или утилизировать автомобиль, нарушает правила благоустройства и создает угрозу безопасности. За это физическим лицам грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей, юридическим — до пятидесяти тысяч.

Исаев подчеркнул, что управляющая компания не имеет права самостоятельно вывозить чужое транспортное средство, но может направить владельцу официальное уведомление, а в случае отсутствия реакции — инициировать процедуру принудительной эвакуации. Жильцы со своей стороны могут обращаться не только в УК, но и в ГИБДД (если номера сохранились), а также в районную администрацию для созыва специальной комиссии. Если собственник не установлен или игнорирует требования, автомобиль перемещают на спецстоянку, после чего по решению суда его утилизируют.