Юрист рассказал о случаях, в которых банк имеет право не возвращать деньги вкладчикам

У банков имеется ряд законных оснований для того, чтобы не возвращать вкладчикам их средства. Об этом заявил юрист Петр Гусятников в беседе с информационным агентством «Прайм» .

Первым из таких случаев является арест на счет, предупредил Гусятников. Он объяснил, что зачастую такое происходит, когда у вкладчиков имеются долги – судебные приставы накладывают арест на счет. В таких ситуациях от банков ничего не зависит, и он лишь исполняет судебное решение, а иначе, у самой организации уже будут проблемы с законом.

Вторым случаем является попытка гражданина получить деньги при помощи недействительного паспорта, заявил специалист. Он напомнил, что граждане РФ должны менять документ в 20 и 45 лет. Если этого не сделать вовремя, то банк не сможет выдать деньги вкладчику, предупредил Гусятников.

Третьим основанием является подозрение в отмывании денег. Если гражданин будет заподозрен в легализации незаконных доходов, то он имеет право не отдавать вкладчику его деньги, заявил он.

Доказать легальность происхождения своих денег можно, предоставив справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из другого банка о переводе средств и другие документы, заключил Гусятников.