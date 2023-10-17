Юрист рассказал о том, что нужно сделать перед покупкой недвижимости

Наверняка многие согласятся с мнением о том, что покупка недвижимости – это ответственное и рискованное решение. Чтобы приобретение квартиры было юридически «чистым», нужно обратить внимание на некоторые аспекты. О них рассказал эксперт Никита Андрушкевич.

Юрист, основатель юридической фирмы «Андрушкевич и партнеры» поделился несколькими советами, самый неочевидный из которых подразумевает под собой проверку владельца с помощью справок из наркодиспансера или психиатра.

Одновременно с этим стоит запросить у собственника справку из ЗАГСа, чтобы убедиться в его семейном положении (в случае, если соответствующая запись отсутствует в паспорте). Если продавец состоит в браке, то необходимо получить соглашение супруга или супруги на продажу недвижимости. Иначе он или она претендует на свою долю в квартире.

Среди прочего не стоит приобретать жилье в том случае, если в нем проводилась несогласованная планировка. Ведь тогда все заботы по ее регистрации упадут на плечи покупателя, что сильно ударит по бюджету.

С этими и другими советами можно ознакомиться в полной версии материала, который подготовил портал «Дни.ру». Такая памятка будет полезна еще долгие годы.