Юрист рассказал о возможности бесплатно обследоваться в частных клиниках

Медицинский юрист Иван Печерей рассказал о том, что пациенты государственных клиник могут получить возможность бесплатно обследоваться в частной клинике. По словам юриста, пациентов могут направить на бесплатные процедуры в частное учреждение, если в государственном отсутствует нужный специалист. Слова юриста передает издание URA.RU .

Печерей уточнил, что для получения бесплатных услуг в частной клинике, она должна состоять в системе ОМС. Он также рассказал, что существуют перечни обследований, которые можно получить бесплатно, но только в порядке исключения.

Юрист подчеркнул, что пациента могут направить в частную клинику только если она состоит в территориальной программе медстрахования.

Он также сообщил, что зачастую, при отсутствии нужного специалиста в госклинике, пациент будет направлен в другое государственное учреждение.