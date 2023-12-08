Юрист рассказал об угрозе штрафов за утечку личных данных по новому закону

Одобренный российским Советом Федерации законопроект, ужесточающий ответственность за незаконное размещение личных данных граждан в информационном поле может грозить высокими штрафами. Соответствующее заявление сделал юрист Кирилл Данилов в беседе с информагентством «Прайм» .

По новому закону, штраф за утечку личных данных граждан возрастает до суммы в 10000-15000 рублей, а для должностных лиц – 100000-300000 рублей, рассказал юрист. Для юридических лиц штраф может достигать суммы в полтора миллиона рублей, что в несколько десятков раз больше, чем по действующем закону, добавил Данилов.

Эксперт выразил мнение, что такие изменения в законодательстве были вызваны тем, что случаи утечек стали приобретать более масштабный характер. В качестве примера он привел «цифровые портреты» граждан, которыми пользуются злоумышленники в своих мошеннических схемах.