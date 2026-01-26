Юрист рассказал, сколько времени работник может потратить на обед

Продолжительность обеденного перерыва для сотрудников в России может значительно варьироваться. Как сообщил в интервью РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, закон устанавливает лишь границы этого времени.

«От 30 минут до двух часов работник может потратить на обед», — отметил Хаминский.

Ключевым моментом является то, что этот период не входит в рабочее время и не подлежит оплате. Конкретная длительность перерыва для приема пищи устанавливается в каждой организации индивидуально. Она закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка или непосредственно в трудовых договорах с сотрудниками.

Ранее эксперт Воинова сообщила о том, что отключение интернета — уважительная причина для пропуска работы.