Юрист рассказала, как законно наказать за заражение болезнью

Россиянам объяснили, как законно можно привлечь к ответственности человека, который заразил другого опасной инфекцией. В интервью Life.ru юрист Людмила Айвар объяснила , для этого необходимы веские доказательства, а не просто жалобы.

По словам эксперта, суд потребует сведения о состоянии здоровья обеих сторон, обстоятельствах выявления заболевания и главное — подтверждение того, что обвиняемый знал о своей болезни и сознательно подвергал риску окружающих.

Для разных инфекций предусмотрены различные статьи УК РФ. В случае ВИЧ действует ст. 122 УК, которая наказывает как за само заражение, так и за создание опасности заражения. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы, если пострадавших двое или более.

Для венерических заболеваний применяется ст. 121 УК РФ. Она вступает в силу, если человек, зная о своей болезни, продолжал вступать в контакты. Наказание здесь мягче — вплоть до двух лет лишения свободы.

Что касается других инфекций, таких как гепатит, туберкулез или даже коронавирус, здесь ключевую роль играет ст. 236 УК РФ, которая касается нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Если такое нарушение повлекло массовое заболевание или создало угрозу эпидемии, виновному может грозить до двух лет тюрьмы.

Однако уголовное наказание — не единственный способ добиться справедливости. Потерпевший имеет право подать гражданский иск. Ст. 1064 ГК РФ позволяет требовать возмещения вреда, причиненного здоровью, включая расходы на лечение. А ст. 1101 ГК дает право на компенсацию морального вреда. Размер компенсации определяет суд, но для этого истец должен убедительно доказать, что источником заражения стал именно ответчик.

Юрист подчеркнула, что доказывание факта заражения — самый сложный момент в таких делах. Нередко бывает трудно установить, от кого именно передалась инфекция, особенно если у пострадавшего было несколько партнеров. Поэтому важно собирать медицинские документы, фиксировать даты и, по возможности, находить свидетелей.

Ранее врач-онколог Игорь Вихлянов объяснил, к каким видам рака могут привести случайные половые связи.