Юрист рассказала о последствиях публикации чужих фотографий в своем блоге

Публикация чужих фотографий в своем блоге без согласия человека с фото и указания его имени может грозить компенсацией на сумму до 5 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала юрист Елена Гринь, ее слова передает издание РИА Новости .

Она напомнила о том, что у всех фотографий есть авторы, и об этом нужно помнить, публикуя ее у себя в блоге. При нахождении фотографии на просторах Интернета, отсутствие указанного имени тоже не является поводом пренебрегать этими правилами. Единственное исключение у правила об указании авторства – если использование фото не связано с привлечением прибыли. Эксперт подчеркнула, что нужно помнить о правилах репоста.

Гринь заявила, что эти правила были закреплены в судебной практике: нужно указывать источник фотографии и ее автора. Эти данные нужно указать в конце публикации или на самом фото.

Публикация без указания автора возможна, если фото используется в личных или образовательных целях, рассказала юрист. В то же время, использование таких фотографий в рекламе или коммерческих целях может быть чревато судом.

Важную роль также играет объем цитирования, напомнила она. Допустимым объемом является использование 3-4 чужих фото в карусели из 10 фото, заключила Гринь.