Юрист разъяснил права внебрачных детей на наследство

В юридической практике то и дело всплывают истории, когда после смерти человека неожиданно объявляются наследники, о которых никто не знал. Чаще всего речь идет о внебрачных детях, и многие ошибочно полагают, что их права на имущество покойного ограничены или вовсе отсутствуют. Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru расставил все точки над i: закон здесь работает четко и без сантиментов.

По его словам, родился ребенок в браке или вне его — для наследственного права это не имеет значения. Внебрачные дети обладают ровно теми же правами, что и рожденные в официальном союзе, и входят в первую очередь наследования наравне с супругой и родителями. Однако есть одно железное условие: факт родства должен быть подтвержден юридически. Ни общая фамилия в соцсетях, ни свидетельства соседей о том, что покойный при жизни носил ребенка на руках, не работают. Нужна либо запись об отцовстве в свидетельстве о рождении, либо решение суда.

Юрист пояснил, что, если отец не вписан в документы, придется доказывать родство через суд, собирая любые улики: переписки, совместные фото, показания свидетелей и генетические экспертизы. Кроме того, даже если завещания нет, а внебрачный ребенок несовершеннолетний или нетрудоспособный, ему положена обязательная доля — не меньше половины того, что причиталось бы по закону. Это защита, которую государство дает самым уязвимым наследникам, независимо от обстоятельств их появления на свет.

По его мнению, главный подводный камень — сроки. Принять наследство нужно в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Если упустить этот момент, восстановить право можно либо через суд, доказав уважительную причину пропуска, либо получив письменное согласие всех остальных наследников, которые уже вступили в права. Итог прост: закон на стороне детей, но только если они готовы предъявить доказательства и не проспали отведенное время.

Ранее он заявил, что без разрешения опеки продать квартиру с долей ребенка нельзя.