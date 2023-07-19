Юрист Русяев назвал моменты, когда работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска

По словам юриста Ивана Русяева, работодатель может досрочно отозвать сотрудника из ежегодного отпуска только с письменного согласия последнего. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что процедура регулируется ст. 125 ТК РФ, при этом работник не должен относиться к льготным категориям.

По мнению юриста, отказ сотрудника выйти из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины, поэтому никакого наказания за это не предусмотрено.

Русяев добавил, что устное согласие выхода работника из отпуска силы не имеет. Так, изначально можно договориться устно, однако при прибытии человека в офис следует заверить согласие на бумаге.