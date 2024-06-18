Юрист Русяев назвал причины нежелательности покупки квартиры по банкротству

В последнее время в Сети активно рекламируются различные «услуги» по приобретению квартир и прочего имущества с торгов по банкротству якобы по бросовым ценам. Тем не менее за красивой рекламной упаковкой кроются серьезные юридические риски, о которых многие люди просто не осведомлены. Так, покупка жилья на торгах по делам о банкротстве является очень специфической и сложной процедура, которая сопряжена с множеством подводных камней, о которых стоит знать заранее. Юрист Илья Русяев пояснил, чем это все может завершиться и какие риски бывают при покупке квартиры с торгов по банкротству. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, покупатели рискуют прежде всего приобрести квартиру по завышенной стоимости в связи с ажиотажным спросом и конкуренцией между участниками торгов. Кроме того, нередко квартиры, продаваемые на торгах, находятся в крайне плохом состоянии в связи с долгим отсутствием ремонта и ненадлежащего содержания.

Юрист добавил, что в ситуации нарушений процедуры проведения торгов имеется риск судебного оспаривания итогов торгов и признания их недействительными, а также участие в торгах по банкротству требует от покупателя глубоких правовых знаний. При этом следует помнить о том, что может отсутствовать возможность перепродажи квартиры в будущем, поскольку квартиры, приобретенные на торгах по банкротству, могут вызывать недоверие у потенциальных покупателей из-за вероятного сомнительного прошлого жилья.