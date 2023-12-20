Юрист Русяев: Паша Техник рискует получить 10-летний срок после жалобы Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета считает, что Паша Техник (Павел Ивлев) пропагандирует запрещенные вещества, распространяет порнографический контент и рекламирует продавцов наркотиков. Мизулина призвала наказать блогера за деструктивный контент.

Тем временем юристы оценили, насколько реально привлечь рэпера к ответственности. Специалист Илья Русяев считает, что Ивлев может попасть под административное дело и отделаться штрафом. Однако не исключил и более серьезных последствий, то есть, разбирательств уже по уголовному делу.

Действия Техника могут подвести под ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств). Максимальная санкция статьи предполагает реальный срок от трех до 10 лет, пишет LIFE.

Напомним, что в 2008 году Пашу Техника приговорили к шести годам строгого режима. Он отсидел пять лет, а потом добился освобождения по УДО. В 2020-м рэпера снова поймали на правонарушении: повторном вождении машины в нетрезвом виде. В заключении по этому делу Техник находился 11 месяцев и вышел летом 2021-го.